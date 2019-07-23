Российская элита отказалась от поиска «образа будущего» для страны, потому что для нее идеальное развитие ситуации – «тысячелетнее царство олигархата при периодической смене Путина и Медведева». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный и церковный деятель, протоиерей Всеволод Чаплин. По его оценке, чтобы избежать краха и прихода к власти нового диктатора, в России нужно сформировать народное Учредительное собрание и воссоздать монархию.

РИА «Новый День» представляет первую часть большого интервью с экс-главой Синодального отдела РПЦ по взаимодействию Церкви и общества, в которой он высказал свое мнение о нынешней социально-политической ситуации в России, оценил возможные сценарии транзита власти и угрозу прихода к власти нового диктатора, а также сказал, собирается ли организовать собственную политическую партию.

«Новый День»: Сегодня принято говорить, что Россия находится в эпохе транзита. Согласны ли вы с этим? Какие социальные и политические тенденции характерны для этого периода, с вашей точки зрения?

Всеволод Чаплин: Конечно, транзит идет, хотя бы потому что Путин не вечен. Я не знаю, все ли это понимают, но, рано или поздно, придется. Возможны самые разные сценарии транзита и будущего развития России. Увы, это продолжение застоя – возможно, через представление преемника, которого никто не знает и которого ни с кем не будут обсуждать, – это революция и хаос, за которым последует внешнее управление с дезинтеграцией страны и взятием внешними силами под контроль нашего ядерного оружия. Все может произойти буквально за несколько дней.

Еще один вариант – диктатура. Может прийти назначенный без совета с народом диктатор-преемник. Или диктатор, который придет к власти в ходе революции. К сожалению, я вижу диктаторские замашки у целого ряда наших политиков, потому такая опасность более чем реальна.

Сегодня полезно вспомнить 1917 год. В ходе революции на некоторое время – может быть, на несколько месяцев или на несколько лет – установится шаткая, внутренне противоречивая власть либеральной интеллигенции, а потом она окажется под ногами диктатора – правого или левого, представляющего нынешний правящий слой или оппозицию. Это все равно.

Все это сценарии плохие. Лучший – диалог с народом о том, как должна быть устроена власть, как должна быть устроена Конституция и какие лидеры пользуются большим доверием, чтобы можно было их выдвинуть на высший государственный пост.

Система, которая досталась нам из 90-х годов, многим – думаю, большинством – воспринимается как несправедливая. Эту несправедливость надо устранять.

Среди простых людей чувствуется глухая злоба, особенно, после пенсионной реформы. Веры власти больше нет, сомневаться в этом может только совсем оторванный от жизни человек. Поэтому и нужен диалог, как нам дальше, говоря словами Солженицына, «обустраивать Россию»

«Новый День»: Недавно прошла информация, что в Кремле рассматривается такой вариант: к 2024 году в стране пройдет конституционная реформа с перераспределением полномочий в пользу Госдумы, а после окончания своего четвертого срока нынешний президент РФ Владимир Путин переходит на должность премьер-министра, у которого будут более широкие полномочия, чем сейчас. Как вы оцениваете подобную перспективу?

Всеволод Чаплин: Он уже был премьером, поэтому сценарий, наверное, самый некреативный – повторить еще раз то, что уже было сделано. Может быть, кому-то хочется жить в иллюзии того, что Путин и Медведев могут менять друг друга на высшем посту в течение ближайшего тысячелетия. Но этот сценарий опасен именно своей примитивностью и отсутствием перспективного мышления.

Усиление роли парламента, наверное, полезно и даже неизбежно. Но одно дело, когда этот парламент состоит из людей, реально пользующихся доверием народа, а другое – когда за этой идеей могут скрываться амбиции господина Вячеслава Володина (спикер Госдумы). И план по изменению Конституции, чтобы преемником в случае чего стал не премьер, а председатель Госдумы. Мы помним, чем в свое время кончились аналогичные интриги господина Михаила Родзянко (один из лидеров Февральской революции, участвовавший в заговоре против императора Николая II, который позже оказался в эмиграции) – опять возвращаемся мысленно к 1917 году…

Очевидно, что для сильной представительной власти нужен отказ от нынешней во многом искусственной партийной системы, снятие любых барьеров по выдвижению в парламент реальных народных лидеров. Более того, я вообще сторонник системы «Царь и Советы» – нужно восстанавливать монархию или передать особые полномочия национальному лидеру и одновременно сделать так, чтобы общенациональный парламент формировали Советы. Региональные легислатуры формировались бы районными советами, общенациональный парламент – советами регионов, а вот низовые, районные советы нужно избирать только из местных жителей, безо всякого участия Москвы и московских партий. Это было бы справедливо. Московские элиты вообще должны уйти из региональной власти – тем более, из представительной. А на уровне власти общенациональной они должны занимать место, пропорциональное населению столицы.

«Новый День»: По вашей оценке, возможно ли, что до 2024 года будут распущены Дума и правительство? Это одно из требований, с которым жители страны участвуют сегодня в митингах.

Всеволод Чаплин: Как вы знаете, мы совместно с некоторыми деятелями создали оргкомитет гражданских акций. Там присутствуют правые и левые – но мы все соглашаемся с тем, что выборные органы нужно сегодня переизбрать, так же, как и переназначить правительство – это правильное требование.

РИА «Новый День»: С вашей точки зрения, готова ли сегодняшняя элита услышать требования общества?

Всеволод Чаплин: Она (элита) будет держаться до последнего. Хотелось бы избежать революции. Но пока элиты сами приближают революцию.

Недавно было очень интересное сообщение: некоторые западные крупные бизнесмены сами просят повысить налоги, чтобы не опрокидывалась социальная стабильность в обществе. А наши, похоже, живут одной мыслью – как можно больше хапнуть и успеть вовремя удрать. Естественно, такие элиты обязательно плохо кончат. Они просто глупы или настолько не ассоциируют себя с той страной, которая дала им все, что наплевали на ее народ и на какое бы то ни было стратегическое мышление.

«Новый День»: Ранее вы отмечали, что власть сегодня формируется в мире идей – «кто первый сформулирует идеи, у того и будет власть». Как вы считаете, есть ли в России сегодня сила, которая формирует идеи? И какая идея может объединить граждан страны?

Всеволод Чаплин: Я не думаю, что нужно искать идею, которая бы объединила всех. Нужно искать идею, которая бы раскрыла интуицию и волю большинства, а меньшинство должно будет подчиниться. Что Путин сделал правильно в свое время – он, будучи изначально ставленником прозападных сил, смог опереться на интуицию народа, на его представления о правильном и неправильном, совпасть с ним и удержаться во власти.

В России можно взять власть, не совпадая с народом, но удержать ее без народа невозможно. Это показывает и советская история – Лев Троцкий и Ленин достаточно быстро ее потеряли, а Сталин ее удержал, потому что старался совпасть с народом.

У нас, бесспорно, есть базовый набор национальных ценностей. Например, приоритет общего над частным – с этим приоритетом придется смириться тем, кто не соглашается с ним. Мы, бесспорно, должны контролировать наше историческое пространство, разделенное на несколько государств политическим ничтожествами. Имею в виду те земли, где веками компактно живет русский народ. Мы, бесспорно, должны предложить миру новое устройство экономики и политической жизни. Ростовщичество – то есть любой банковский процент – должно быть объявлено вне закона. Нужно переходить от идеологии экономического роста к идеологии достаточности, умеренности, самоограничения. За нами недавно шла треть мира, если не половина, – мы вполне можем это повторить. Ну и еще есть большое количество идей, которые вполне могут зацепить общественное мнение, только для этого нужно убрать диктатуру либералов в СМИ, культуре и образовании.

Нужно рассматривать все варианты – от монархии до парламентской республики. Нужен, если хотите, новый Земский собор (Высшее сословно-представительское учреждение Русского царства с середины XVI до конца XVII века, на котором все слои общества обсуждали главные экономические и политические проблемы) или Учредительное собрание (орган власти, который должен был определить государственное устройство России после Февральской революции 1917 года).

«Новый День»: Еще полтора-два года назад власть сама призывала общество активно участвовать в формировании «Образа будущего», однако в один момент эта тема практически ушла из медиапространства. Почему?

Всеволод Чаплин: Потому что они просто побоялись – поняли, что любой приемлемый для нашего народа образ будущего несовместим с их жизненными установками и с их манипулятивной «лидирующей позицией» в так называемой общественной дискуссии. Большая часть тем, которые надо обсуждать на общественных дискуссиях, просто прячется на телеканалах и в больших политических дебатах. Как мы упустили Киев? Ленин его отвоевал аж три раза, Сталин его определённо держал под контролем, а нынешняя власть его практически сдала без боя.

Еще одна из тех тем, которые нужно активно обсуждать: как изменить несправедливый порядок, который учрежден несправедливой приватизацией 90-х годов? Где план по исправлению этой дикой несправедливости? Но понятно, что как только начинается честный поиск образа будущего, все эти темы всплывают, и это пугает наших элитариев. Они, наверное, хотели бы, чтобы образом будущего было тысячелетние царство олигархата и обслуживающих его политтехнологов при периодической смене Путина и Медведева на двух ведущих государственных постах.

«Новый День»: В 2015 году вы говорили о том, что общество не должно долго жить в условиях мира «спокойствия, сытости», а для развития нужно вступить на путь страдания. Можно ли сегодня говорить о том, что страна вступила на этот путь, какое событие можно считать точкой отсчета?

Всеволод Чаплин: Надо иметь в виду очень простую вещь: христианство несовместимо с обывательским образом жизни. Христианин – всегда странник, человек, который в любой момент готов оставить отца, мать, детей, жену, кого угодно – и всю жизнь положить на проповедь Евангелия и на дело Христово.

Когда возникает обывательская стабильность – это самая плохая вещь для христианства. В период этой стабильности люди начинают уходить из храмов, полагаться только на себя, жить иллюзорным обывательским комфортом, а он иллюзорен в любом случае, потому что он никак не отменяет вопрос о смерти, который так или иначе приходит к любому человеку. В таких условиях, если люди самоуспокоились, Господь посылает самые разные испытания. Причем, посылает именно Сам, и они являются благом, а не злом, потому что Бог не производит никакого зла.

Да, это могут быть войны, эпидемии, гражданские смуты. Если люди забывают о Боге, то лучше им пострадать, чтобы измениться к лучшему, чем находиться в духовной спячке, которая лишает их вечной жизни. А вечная жизнь гораздо более важна, чем временная. Вообще, все, что мы сейчас делаем – это вступительный экзамен в жизнь. Да, это существование, которое имеет условную ценность. Пока, увы, люди слишком самоуспокоились. Но если Господь нас еще любит, Он пошлет что-то, что разрушит любой обывательский комфорт, и это будет правильно.

«Новый День»: Когда в России такой обывательский комфорт был разрушен последний раз?

Всеволод Чаплин: Во время Великой Отечественной войны. Те же москвичи вряд ли сегодня способны о чем-то задуматься, пока их не вышвырнет из города, не погонит восточными трассами в эвакуацию пешком или подручными средствами, с остатками скарба. Сегодня они, бесспорно, этого заслужили – слишком уверены в себе, что есть безумие.

«Новый День»: Начало 20-го века в России выдалось достаточно тяжелым. Получается, что и репрессии 30-х годов, например, не разрушили этот комфорт?

Всеволод Чаплин: В это время многие пострадали невинно, но многие пострадали совершенно справедливо. Прежде всего, те, что сделал обе революции 1917 года, включая крестьян, которые громили усадьбы; казаков, которые массово переходили на сторону красных; интеллигенцию. Но, увы, это не всех образумило: очень многие продолжали жить по-прежнему: «стучать» друг на друга, славить якобы счастливую советскую жизнь и так далее.

РИА «Новый День»: Какие у вас дальнейшие планы на деятельность, намерены ли продолжать участвовать в политической и общественной жизни страны, может быть, создать свою политическую организацию?

Всеволод Чаплин: Я никуда не уходил из общественной деятельности и продолжаю в ней оставаться, чего бы мне это ни стоило. Выгонят отсюда – пожалуйста, посадят – пожалуйста, застрелят – пожалуйста. Я к этому всегда готов. Я не думаю, что мне стоит прямо идти в политику, но давать нравственную и христианскую оценку абсолютно всем – от Путина до толпы протестующих – я считаю долгом христианина и священника.

Вторую и третью часть интервью с протоиереем Всеволодом Чаплиным о кризисе в Церкви и провальной политике Москвы на постсоветском пространстве читайте в ближайшее время на сайте РИА «Новый День»

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