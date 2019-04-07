Медведев заявил о ненадобности изменений в Конституцию: «Сейчас не нужны, но в целом возможны»

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина проводить в нижней палате консультации при назначении членов кабинета министров. Премьер заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что любые изменения в тексте Конституции «обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти».

При этом он отметил, что «никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике».

Медведев подчеркнул, что сейчас «фундаментальные изменения в нее (Конституцию – прим. ред.) не нужны». «Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», – заявил глава кабмина. В то же время он полагает, что изменения в Конституции в целом возможны. «Общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», – отметил Медведев.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны принимать активное участие в формировании правительства. Он предложил внести соответствующие поправки в Конституцию. Спикер Госдумы подчеркнул, что такая возможность «соответствовала бы принципам должного баланса властей» и «обеспечивала бы более высокий уровень ответственности в работе членов правительства».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что в Кремле пока не знакомы с этой инициативой. «Это новое предложение», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.04.19

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