Реальные доходы россиян продолжают снижаться, а зарплата не растет

Реальные доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономическом положении РФ. Ранее главное статведомство страны сообщило о падении по итогам 2018 года реально располагаемых доходов населения России – за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, на 0,2%.

При этом в 2017 году доходы населения в реальном выражении снизились на 1,2%, в 2016 году – на 5,8%, в 2015-м – на 3,2%, годом ранее – на 0,7%. Таким образом, падение реальных доходов россиян происходит шестой год подряд.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе текущего года, по оценке ведомства, составила 41 тыс. 220 рублей рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель вырос на 5,2%. При этом реальные зарплаты россиян в январе 2019 года почти не увеличились: относительно января 2018 года они подросли всего на 0,2%.

Стоит отметить, что в первоначальной версии доклада Росстат не указал сведения о реальных располагаемых доходах граждан, но позднее ведомство опубликовало новую версию документа, в которой обнародовал данную информацию.

Главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова, учитывая, что реальные зарплаты почти не растут, в комментарии газете «Ведомости» высказала опасение, что они теоретически могут даже снизиться в первом квартале 2019 года.

Поддержать доходы в этом году может обещанное повышение пенсий в среднем на 1000 рублей и индексация крупными компаниями зарплат сотрудников, прогнозирует главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Однако, по его словам, это даст рост лишь на 1-1,5%.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов настроен пессимистически. По его мнению, в 2019 году доходы продолжат падать из-за ускорения инфляции, роста налогов и жесткой бюджетной политикой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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