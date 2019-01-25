Росстат заметил: падение реальных доходов россиян продолжилось в 2018 году

По итогам 2018 года реальные доходы жителей России снизились на 0,2%, при том, что среднемесячная зарплата работников организаций за это же время увеличилась на 9,9%, и составила 43 400 рублей. В прогнозных планах правительства РФ значилось, что реальные доходы населения возрастут более чем на 3%, но эти ожидания опять не оправдались.

Как следует из опубликованных данных Росстата, в 2018 году с июля по сентябрь наблюдалось стабильное падение реальных располагаемых денежных доходов населения: 4,3%, 1,2%, 1,1% к предыдущему месяцу соответственно. В октябре был зафиксирован рост на 3,9%, однако в ноябре возобновилось их снижение – сразу на 3,1%.

В целом за 2018 год реально располагаемые доходы населения России – за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, – по оценке Росстата, сократились на 0,2%. Если не принимать в расчет единовременную выплату в 5 тысяч рублей в 2017 году, то реальные доходы населения по сравнению с 2017 годом увеличились на 0,3%.

До этого реальные доходы граждан падали на протяжении четырех лет – сокращение составило 0,7% в 2014 году, 3,2% в 2015 году, 5,8% в 2016 году и 1,7% в 2017 году.

На 2019 год в бюджете правительство спрогнозировало рост доходов населения на 1,1%.

По данным Ростата, в 2018 году самые высокие заработные платы зафиксированы в секторе добычи нефти и газа, а также в сфере деятельности воздушного и космического транспорта: это в среднем 123 826 рублей и 122 429 рублей в месяц соответственно. Самые низкие зарплаты оказались в обрабатывающей промышленности. В частности, в производстве одежды среднемесячная зарплата составляет 19 737 рублей. В сфере образования сотрудники в среднем получают в месяц 33 445 рублей, в здравоохранении и социальных услугах – 39 319 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

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