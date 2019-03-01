ЦБ объяснил, почему в России замедлился рост реальной зарплаты

Рост реальной зарплаты в России в январе 2019 года замедлился до 0,2% в годовом выражении, говорится в очередном комментарии «Экономика: факты, оценки, комментарии», подготовленном Центробанком РФ. Это минимум с середины 2016 года.

Регулятор объясняет это ускорением инфляции, в том числе из-за роста ставки НДС с 18% до 20%, а также уменьшением влияния исполнения «майских указов» на годовой прирост заработной платы бюджетников..

В ЦБ также отметили, что годовой темп прироста номинальной заработной платы продолжил замедляться и составил 5,2%, «что обусловлено приближением трудовых компенсаций работников социальной сферы и культуры к целевым значениям».

По данным Банка России, рост реальных располагаемых денежных доходов населения России – за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен – в январе 2019 года прекратился, и в прошлом месяце они снизились на 1,3% в годовом выражении.

Напомним, по итогам 2018 года Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 0,2%, тогда как кабмин РФ ожидал, что они вырастут впервые за пять лет. Предполагалось, что рост составит 1,6%. Также в прошлом году впервые за три года снизился реальный размер пенсий (с поправкой на инфляцию). Как следует из доклада статистического ведомства, падение составило 2,4% с учетом пяти тысяч рублей единовременной выплаты в январе 2017 года.

Кроме того, ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в первом квартале 2019 года до 1-1,5%. «С учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в I квартале 2019 г. замедлятся до 1-1,5%», – говорится в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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