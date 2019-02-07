Росстат подсчитал реальный размер пенсий: начал снижаться

В России по итогам 2018 года реальный размен пенсий (с поправкой на инфляцию) начал сокращаться впервые с 2015 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют опубликованные сегодня данные Росстата. Как следует из доклада статистического ведомства, падение составило 2,4% с учетом пяти тысяч рублей единовременной выплаты в январе 2017 года.

В целом по итогам 2018 года средний размер пенсии в России составил 13,36 тысячи рублей, подсчитал Росстата. Эта сумма на 3,7% превышает показатель 2017 года, если не учитывать единовременную выплату в январе того же года. С учетом этой суммы номинальный размер средней пенсии в 2018-м оказался лишь на 0,4% выше, чем годом ранее.

В то же время, по уточненным данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличились на 0,3% (без учета ЕВ-2017), а с учетом разовой выплаты – уменьшились пятый год подряд на 0,2%.

Как следует из доклада «Социально-экономическое положение России», подготовленного Росстатом, в 2018 году, по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30,1% общего объема денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,0% – так же, как и годом ранее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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