В России хотят пересмотреть список социально значимых товаров

В Госдуме предложили пересмотреть перечень социально значимых товаров и исключить из него премиальные продукты. Составленный в 2010 году список потерял актуальность из-за разнообразия ассортимента.

Вопрос регулирования цен на социально значимые товары поднимался на совещании с чиновниками из ФАС, пишут «Известия». В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать на и более 10% в течение 60 дней.

Стоит отметить, что чиновники крайне неохотно прибегают к этому механизму. С 2010 года, когда появилась эта норма, госрегулирование вводили буквально несколько раз – фиксировали стоимость гречки, сахара и подсолнечного масла. Депутаты считают, что список нужно пересмотреть, исключив из него продукцию, которая уже перестала быть базовой и перешла скорее в разряд премиальной.

По словам авторов инициативы, более 15 лет назад, когда власти формировали первую редакцию социально значимой продукции, они опирались на опыт и законодательство СССР. Но тогда в стране был дефицит товаров и их производили по одному виду на каждое наименование, никакого разнообразия не было. Времена изменились, и бизнес столкнулся со сложной ситуацией.

Так в перечень базовых продуктов входит всё мясо, кроме бескостного. Но продукция на кости может стоить серьезных денег. Например, свиные ребрышки могут обойтись в несколько тысяч за килограмм. Еще 10 лет назад такой товар не был актуальным. Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями (например, круассанами), рыбной продукцией, некоторыми видами фруктов и т.д., которые максимально широко представлены в магазинах. Сложно представить, что эти продукты могут попасть под госрегулирование, хотя динамика их подорожания может быть существенной.

Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них, уверены в Госдуме. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию.

Инициативу поддерживают производители. В Национальной мясной ассоциации указали на то, что многие продукты сейчас представлены большим количеством совершенно разных наименований. Например, спагетти, фермерское молоко, говядину и баранину на кости уже вряд ли следует считать социально значимыми, так как экономика и технологии их производства, себестоимость продукции не укладываются в это понятие. Производители предлагают рынку дешевые товарные позиции. Но невозможно создавать в любых объемах широкую номенклатуру таких товаров – это невыгодно, поэтому этот перечень продуктов желательно актуализировать.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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