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Вторник, 18 марта 2025, 18:52 мск

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Снижения инфляции в России ожидать не стоит – экономист

Доктор экономических наук профессор Никита Кричевский считает необоснованными прогнозы относительно снижения инфляции в России к концу 2025 года на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

«Пардон, жесткая ДКП существует уже полгода (речь про 21% ключевой), а инфляция продолжает расти. Где логика? К текущему замедлению роста инфляции привела не «жесткая ДКП», а временное укрепление рубля. Причем тут «жесткость»?», – обратил внимание экономист в своем телеграм-канале.

При этом профессор отметил, что летом грядет очередное (двузначное) повышение тарифов. «Как индексация может привести к стабилизации цен?» – задался вопросом эксперт, выразив уверенность, что «никакого снижения цен не предвидится».

Напомним, с начала 2025 года темпы инфляции уже превышали прошлогодний уровень, а в годовом сравнении индекс потребительских цен превысил 10%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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