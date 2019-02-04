Росстат удивил: отчитался о рекордном росте экономики

Экономический рост в России по итогам 2018 года оказался крайне неожиданным. Если верить Росстату, то увеличение ВВП достигло 2,3%, что стало рекордным показателем с 2012 года. Эксперты отмечают, что такой позитивный результат стал возможен после радикального пересмотра ряда параметров статистики.

Как следует из отчета Росстата, наиболее высокие темпы развития продемонстрировали добыча полезных ископаемых (+3,8%), строительство (+4,7%), финансовая и страховая сферы (+6,3%), а также деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (+6,1%).

Таким образом в 2018 году экономика России выросла лучше всех ожиданий. Минэкономразвития прогнозировало рост на 1,8%, однако в конце января Росстат резко пересмотрел динамику строительства в течение прошлого года. Оказалось, что за 11 месяцев оно выросло на 5,7% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) вместо 0,5%, а по итогам всего года – на 5,2%, что также стало рекордом за 10 лет, отмечает РБК.

Стоит отметить, что улучшения в экономике появились еще летом. В июне статистическое ведомство пересмотрело оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах, после чего некоторые показатели выросли сразу в три раза. Сами статистики заявили, что данные актуализировались из-за информации, предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы. Тогда Росстат сообщил, что промпроизводство в мае 2018 года увеличилось сразу на 3,7%. При этом данные роста промышленности в 2017 году были пересмотрены с 1% до 2,1%, в первом квартале 2018 года – с 1,9% до 2,8%, а в апреле – с 1,3% до 3,9%.

Так или иначе, последний рекордный пересмотр статистики по строительству, как заявило Минэкономразвития, был связан с уточнением данных в Ямало-Ненецком автономном округе, где в прошлом году НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ». «Согласно данным за девять месяцев 2018 года до пересмотра статистики, объем строительных работ [в регионе] составлял 97 млрд рублей, в то время как инвестиции в здания (включая жилые) и сооружения по Ямало-Ненецкому автономному округу за тот же период составили 592 млрд рублей. Вероятно, при пересмотре данных указанное расхождение было устранено (что составляет примерно 6% от совокупного объема работ по виду деятельности «строительство» в целом по Российской Федерации за 2018 год)», – объяснило министерство.

Такое объяснение вызвало критику экономистов. Согласно методике Росстата, дорогое оборудование, которое устанавливается на «Ямал-СПГ», учитывается в статистике по инвестициям, но не по строительству, отмечал директор аналитического департамента «Локо-Инвест», экс-руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Как отметила РБК главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, неожиданный высокий рост ВВП не отразился на покупательской способности. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств по итогам года составили 2,2%, хотя еще по итогам первых девяти месяцев достигали 2,5%.

При этом ранее Росстат подтвердил, что реальные доходы населения РФ, несмотря на позитивные прогнозы правительства РФ, в 2018 году опять сократились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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