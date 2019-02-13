Министр Орешкин удивился росту экономики в 2018 году

Глава Минэкономразвития РФ Дмитрий Орешкин удивлен данными Росстата о заметном росте отечественной экономики по итогам 2018 года. В интервью газете «Ведомости» он признался, что узнал об этих цифрах одновременно со всеми, но при этом подчеркнул, что эта «разовая история» вряд ли повторится в обозримой перспективе.

«У нас с Росстатом в части подготовки статистических данных выстроена так называемая Китайская стена. У сотрудников Минэкономразвития полный запрет даже на попытки обсуждать статистику с коллегами из Росстата до ее выхода. Поэтому о цифре роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%», – сказал Орешкин.

Комментируя статистику, он также обратил внимание, что первая оценка Росстата, показавшая темпы роста экономики на 2,3%, – это максимум за шесть лет, но «какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит».

«Первое: внутри этой цифры много разовых факторов – увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер. При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней», – подчеркнул Орешкин.

В то же время он обратил внимание на факторы роста – «он не там, где это может ощущаться населением, – например, в изменении объемов добычи нефти».

«Можно однозначно сказать, что такая большая цифра – это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%. До выполнения поставленных задач в указе президента еще должно пройти время. Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях», – сказал Орешкин.

Как отмечают «Ведомости», прошедший под знаком выборов 2018 год закончился утверждением программы реформ на ближайшие шесть лет ценой почти в 26 трлн рублей. Правительство рассчитывает, что она поможет экономике совершить прорыв, но люди в это не верят: прогноз Минэкономразвития раскритиковало большинство аналитиков. «Любые прогнозы критикуют», – парировал Орешкин.

Комментируя последние действия властей – неожиданное повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, нарушение прежних обещаний, которые только усиливают скепсис и бизнеса, и населения, министр выразил уверенность, что правительство не пустит деньги на ветер и завоюет доверие бизнеса, от которого так ждет инвестиций в экономику.

Стоит отметить, что накануне в обзоре Министерства экономического развития отмечалось, что прошлогоднее «ускорение темпов роста ВВП во многом обусловлено разовыми факторами и не является устойчивым».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.19

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