Росстат оценил реальные доходы населения: продолжают падать

Уровень жизни россиян продолжает неуклонно снижаться, о чем свидетельствуют выводы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по итогам шести месяцев 2019 года. По данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, а за полугодие – на 1,3% в годовом выражении.

При этом Росстат ухудшил оценку реальных доходов за первый квартал года: показатель снизился не на 2,3%, а на 2,5%.

В то же время, согласно оценке статистического ведомства, реальные денежные доходы в первом полугодии-2019 по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%, несмотря на 7-процентное повышение официальных зарплат.

Таким образом реальные доходы жителей России фактически сокращаются с 2014 года – шестой год подряд, хотя по итогам 2018-го, судя по расчетам Росстата, они все-таки показали рост – на 0,1%.

Стоит отметить, что сегодня уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, выступая с докладом в Госдуме, обратила внимание на эту проблему. По ее словам, большое количество обращений граждан связано именно с социально-экономической сферой, поскольку в обществе «существенно вырос запрос на социальную справедливость». «Треть населения полагает, что общество не становится более справедливым, и связано это со снижением уровня жизни и возросшим расслоением общества», – подчеркнула Москалькова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

«Тема для дискуссии»: Кремль не против обсудить изменение Конституции РФ. / Маршалловы острова оказались многократно «грязнее» Чернобыля. / Минздрав предлагает запретить алкомаркеты у дома. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»