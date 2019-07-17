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Среда, 17 июля 2019, 13:48 мск

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Падение уровня жизни и рост расслоения общества: в России увеличился запрос на социальную справедливость

В России вырос запрос на социальную справедливость. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, выступая сегодня с докладом в Госдуме. По ее словам, это связано со снижением уровня жизни населения и возросшим расслоением общества.

Омбудсмен обратила внимание, что большое количество обращений граждан связано именно с социально-экономической сферой, поскольку в обществе «существенно вырос запрос на социальную справедливость». «Треть населения полагает, что общество не становится более справедливым, и связано это со снижением уровня жизни и возросшим расслоением общества», – подчеркнула Москалькова.

Вместе с тем омбудсмен обратила особое внимание на проблемы в правоохранительной сфере, предложив пересмотреть на законодательном уровне ситуацию с возбуждением уголовных дел. Омбудсмен подчеркнула, что в 2018 году прокуроры отменили как незаконные 2 млн постановлений об отказах в возбуждении уголовных дел.

«Это поворачивает нас к необходимости пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, зафиксированную в УК РФ», – сказала Москалькова.

Всего за 2018 год уполномоченному по правам человека поступило 38,7 тысячи обращений, и это меньше, чем годом ранее. Однако при этом в два раза возросло число обращений, связанных с деятельностью уголовно-исполнительной системы. «Люди жалуются на жестокое обращение и низкий уровень медицинской помощи, – сообщила омбудсмен. – И сегодня президент РФ впервые за все последнее время поручил прокурорам вместе с региональными уполномоченными повысить контроль за этой сферой».

В целом, подчеркнула уполномоченный, в 2018 году омбудсмену при содействии органов власти и депутатов удалось восстановить права 184 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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