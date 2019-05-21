Высшим чиновникам России втихаря вернули докризисные зарплаты, пока народ беднеет

С 2019 года сотрудники администрации президента РФ и аппарата правительства получают зарплату на докризисном уровне – в том объеме, который был до подписания Владимиром Путиным указа о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10% в 2015 году. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю и кабмину.

Вернули столько, сколько отняли, рассказал близкий к АП собеседник. Аналогичная ситуация сложилась и в правительстве. Другой источник сообщил, что подтвердились ходившие в конце 2018 года слухи, что «всё вернут». Докризисный уровень зарплаты восстановили и членам Совета Федерации, а также сотрудникам аппарата Счетной палаты, сообщили источники.

По их данным, возвращение докризисного заработка чиновникам не анонсировали, а причины такого решения не поясняли.

Напомним, в марте 2015 президент РФ Владимир Путин своим указом уменьшил на 10% зарплаты главы государства, руководителя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, генпрокурора и главы СКР, председателя ЦИК и его замов, Уполномоченного по правам человека и др. Также были урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, сотрудников АП, аппарата Счетной палаты и правительственного аппарата. В Кремле тогда объяснили это решение «текущей экономической конъюнктурой».

Президентский «антикризисный» указ продлевался ежегодно до 2018 года включительно. Как указывает издание, в 2019 году соответствующий указ не подписывался. В то же время не было никаких публичных заявлений о возвращении заплат на докризисный уровень.

Примечательно, что высшим чиновникам России втихаря вернули докризисные зарплаты на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения страны. Напомним, что согласно данным Росстата, в первом квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом налогов и обязательных платежей) снизились на 2,3%. Счетная палата РФ заявила, что перелома в ситуации вряд ли будет. По мнению контрольного ведомства, рост реальных доходов россиян в 2019 году после падения в первом квартале маловероятен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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