Россияне установили антирекорд по расходам за неделю

На первомайской неделе (29 апреля – 5 мая) россияне сократили свои повседневные расходы. В среднем траты семей на повседневные товары на 18-й неделе составили 4129 рублей, что на 2% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель объема еженедельных трат с начала года, отметили в компании Ромир, которая провела очередное исследование и опубликовала новые индексы – недельных расходов (ИНР) и недельного среднего чека.

Примечательно, что чек на минувшей неделе, напротив, пошел в рост и поднялся до одного из самых высоких значений с начала года. В среднем за одну покупку россияне платили 552 рубля, что на 6,1% больше, чем неделей ранее. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о предпочтительности более крупных, но менее частых закупок. Впрочем, выросший средний чек не смог обогнать аналогичный показатель прошлого года – ему для этого не хватило всего 7 рублей или 1,1%. По сравнению же с медианными значениями 2012 года средний чек вырос на 73%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.19

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