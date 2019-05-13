Россияне снизили расходы в апреле почти на 8%

Жители России в апреле сократили свои повседневные расходы на 7,7% по сравнению с мартом, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Однако по сравнению с апрелем прошлого года ежедневные траты россиян, наоборот, выросли на 6,4% при инфляции в 5,2%, отметили социологи.

Из данных исследования следует, что траты потребителей с низкими доходами в апреле сократились на 8,7% по сравнению с мартом. Расходы граждан со средним уровнем доходов уменьшились на 7,9%, с высокими доходами – на 6,6%.

Авторы исследования пояснили, что в апреле на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы – праздники или каникулы, в связи с чем зафиксирована снижение общих расходов и среднего чека.

Социологи также отметили, что реальные расходы населения РФ в апреле уступили только значению 2015 года, обогнав показатели остальных лет наблюдений, передает «Прайм».

Ранее сообщалось, что на первомайской неделе (29 апреля – 5 мая) россияне сократили свои повседневные расходы. В среднем траты семей на повседневные товары составили 4129 рублей, что на 2% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель объема еженедельных трат с начала года, отметили в «Ромире».

Исследование «Ромира» базируется на данных скан-панели домохозяйств, основывающейся на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны. Его участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу скан-панели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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