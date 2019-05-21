«Бюджет позволяет»: в Кремле рассказали, почему чиновникам вернули докризисные зарплаты

В Кремле подтвердили возврат зарплат сотрудников администрации президента РФ и аппарата правительства, урезанных в 2015 году из-за «текущей экономической конъюнктуры», на докризисный уровень. «Это действительно так», – сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вернули те 10%, на которые были сокращены зарплаты в мае 2015 года.

Представитель Кремля отметил, что тогда решение об урезании принималось из-за дефицитного бюджета, а «сейчас бюджет исполняется с профицитом». «Те факторы, которые требовали сокращение зарплат на 10%, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние без какого-либо увеличения», – уточнил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня издание РБК сообщило, что с 2019 года сотрудники АП и аппарата правительства получают зарплату на докризисном уровне – в том объеме, который был до подписания Путиным указа о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10% в 2015 году. Отмечалось, что возвращение докризисного заработка чиновникам не анонсировали, а причины такого решения не уточняли.

Высшим чиновникам России тайно вернули докризисные зарплаты на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения страны. Напомним, что согласно данным Росстата, в первом квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 2,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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