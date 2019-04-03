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Среда, 3 апреля 2019, 11:55 мск

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В правительстве РФ не могут понять причины нищеты россиян

В правительстве РФ пока не могут разработать меры поддержки малообеспеченных жителей России, потому что не знают, что стало причиной их бедности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на «правительственном часе» в Государственной думе. «Мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины», – сказала она.

Вопрос о поддержке самых малообеспеченных россиян Голиковой задала депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. Она напомнила данные исследования РАНХиГС, согласно которым в структуре беднейших слоев населения семьи с тремя и более детьми составляют 50,3%, с 2 детьми – 26,4%, с одним ребенком – 12%. Парламентарий напомнила об инициативе по изменению налоговых вычетов для семей с детьми, независимо от доходов. «Это будет большим подспорьем», – отметила Алимова.

«Мы знакомы с этими цифрами, – сообщила в ответ Голикова. – Но чтобы сформулировать меры поддержки, мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины». Вице-премьер обратила внимание, что в восьми регионах России начался пилотный проект по выяснению причин бедности семей. Кроме того, в правительстве не понимают, почему эти семьи не обращаются за мерами социальной поддержки.

«Нам важно на базе пилотного проекта выяснить, что является причиной бедности, чтобы разработать соответствующий комплекс мероприятий», – заявила она, отметив, что такие меры могут быть индивидуализированы по регионам страны, и предложение КПФР в этой связи может быть рассмотрено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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