В Кремле удивились данным о нехватке у россиян денег на обувь: «Ждем объяснений!»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не понял, откуда у Росстата информация о том, что у россиян не хватает денег на покупку обуви. Пресс-секретарь президента РФ попросил статистическое ведомство разъяснить эти сведения. Ранее Росстат обнародовал данные, согласно которым более 35% россиян не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

Песков признался журналистам, что ему трудно комментировать данную информацию. «Почему именно на обувь, почему именно треть, и откуда эти цифры?» – сказал представитель Кремля, добавив, что «был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных».

Ранее в СМИ появились данные исследования Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тысяч домохозяйств. Согласно результатам опроса, минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность приобрести самое необходимое.

При этом почти 80% россиян признались, что испытывают материальные трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости, сообщал РБК. 10% респондентов рассказали, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год ездить в недельный отпуск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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