Россияне рассказали о главных бедах городов и сел

Росстат провел комплексное исследование, посвященное проблемам мест проживания россиян. Более 90% жителей нашей страны нравится жить в своем городе или селе, но почти 75% заявили о существующих проблемах с условиями проживания.

В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России. Его результаты были представлены на днях. Респондентов просили ответить на вопрос «Существуют ли в вашем населенном пункте проблемы, связанные со следующими условиями...» и предлагалось выбрать ответ из 17 вариантов, сформированных специалистами Росстата.

Больше всего россияне жаловались на качество дорог и безопасность дорожного движения в родных населенных пунктах. Эта проблема волнует 62,9% респондентов. При этом селян ситуация с дорогами волнует несколько больше, чем горожан – 67,3% против 61,2%.

На втором месте по распространенности проблем в населенных пунктах находится проблема большой отдаленности мест отдыха и досуга. Об этом заявили 38,4% участников опроса. Больше других эта проблема волнует многодетных родителей (44,5%) и жителей сельской местности (почти 54%).

Чуть меньше нареканий (37,2%) вызывает у россиян состояние жилищно-коммунального комплекса и организация его работы. Чаще других на ЖКХ жаловались родители детей-инвалидов (39,4%) и работающие пенсионеры (39,8%).

Почти такое же число участников опроса (37%) пожаловались на загрязненность окружающей среды. Причем горожане были обеспокоены состоянием экологии почти вдвое чаще, чем жители сел – 42,6% и 21,6%, соответственно.

Как выяснили специалисты Росстата, заниматься спортом из-за удаленности соответствующей инфраструктуры проблематично для трети населения страны (34,5%). Особенно остро эта проблема стоит для сельской местности. Об этом заявили 50% респондентов, проживающих на селе.

Почти треть населения страны (32%) считает алкоголизм проблемой места своего проживания, а о распространенности наркотиков заявили 17,8% респондентов. 19,4% россиян назвали проблемой вандализм. О высоком уровне преступности и нарушениях общественного порядка заявили только 8,3% респондентов.

По словам доцента кафедры госуправления РАНХиГС Александра Балобанова, проблема состояния дорог в России относится к вечным, передает РБК. Территориальная удаленность мест отдыха волнует прежде всего жителей небольших городов и поселков, потому что им приходится ездить по 20-30 км в более крупные города, где есть развлекательная инфраструктура, отметил эксперт.

«ЖКХ – это притча во языцех. Понятно, почему это особенно волнует родителей детей-инвалидов – ничего же нет, начиная с пандусов», – пояснил Балобанов. По его мнению, преступность «ушла с улиц» в другие секторы – предпринимательство и киберпространство, поэтому россияне реже указывали высокий уровень преступности проблемой своего места проживания.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.04.19

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