Санкции – стихийное бедствие, к ним невозможно подготовиться: крупный бизнес опасается новых ограничений США

Крупный бизнес России опасается расширения экономических ограничений со стороны США. В частности, компании обеспокоены возможным введением запретов на поставки американских товаров и технологий, на валютные операции для госбанков, а также вероятным ослаблением курса рубля по отношению к доллару.

Согласно опросу, проведенному Институтом Адизеса для РБК, 86% крупных российских компаний боятся новых санкций. Руководители 97% фирм следят за новостями о возможных ограничениях, ни у кого из них нет сомнений в том, что американские власти продолжат усиливать санкционное давление на Россию.

В опросе приняли участие 1015 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного российского бизнеса. Большая часть (38%) из них работает в промышленности, 17% занимаются строительством, 16% – транспортом, 14% заняты в финансовой сфере, 9% – в IT, 6% работают на медицинском рынке.

Все участвовавшие в исследовании компании почувствовали на себе влияние ограничительных мер, впрочем, пока лишь опосредованно. Так 95% респондентов заявили, что на них повлияли ослабление рубля и нестабильность финансовых рынков. Оставшиеся 5% указали, что под санкции попали их конкуренты.

Бизнес назвал три возможных шага, которые не останутся без последствий, если Вашингтон введет новые санкции. 35% опрошенных сказали, что это запрет на поставки товаров и технологий. Так или иначе весь бизнес уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, кто-то покинул эту сферу деятельности, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков.

34% респондентов заявили, что санкции влекут ослабление рубля и вызывают нестабильность на финансовых рынках. Однако это, по словам экспертов, наименее критичный фактор. В конце концов, Центробанк РФ имеет достаточно высокие золотовалютные резервы и может вмешаться, если рубль начнет «лихорадить».

Самым негативным моментом может стать запрет на валютные операции госбанков. Так считают 31% компаний, участвовавших в опросе. В этом случае бизнесу придется искать альтернативные методы заключения сделок.

По словам члена генсовета «Деловой России» Михаила Левчука, возможное ужесточение санкций станет форс-мажором для российских компаний. «Каждое из перечисленных событий – форс-мажор. Подготовиться к этому невозможно, как к стихийному бедствию», – заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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