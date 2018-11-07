Госдеп созрел до второго пакета антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей»

Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет экономических санкций в отношении Москвы, так как не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

«Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия [Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, CBW] 1991 года», – сказала Нойерт. «Мы намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, который предусматривает применение дополнительных санкций», – приводит Reuters ее слова.

Как писал «Новый День», в августе Госдепартамент грозил «суровыми» санкциями против России, если Москва по истечении 90 дней не предоставит «надежные гарантии», что она больше не будет использовать химическое оружие и обеспечит международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.

По словам главы международного комитета палаты представителей конгресса США Эда Ройса, в последние годы Россия «систематически участвует в дерзких отравлениях», включая «атаку с применением нервно-паралитического вещества на территории Соединенного королевства». «Администрация Трампа должна действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость. Нерешительность побуждает Россию к дальнейшей агрессии», – сказано в заявлении Ройса.

Первый пакет санкций против России за якобы имевшее место применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.11.18

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