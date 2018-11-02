Антииранский парадокс Вашингтона

В ближайшее воскресенье, 4 ноября, в отношении Ирана будет введен в действие очередной комплекс экономических санкций. Инициатором по сложившейся традиции выступает Вашингтон. На этот раз основному прессингу подвергнутся предприятия иранской энергетической отрасли, специализирующиеся на экспорте нефти и газа. О политической подоплеке этого решения и возможном развитии событий в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ещё в августе 2018 года выступил с официальными заявлениями о том, что Анкара выступает против санкций в отношении Ирана и, несмотря на американское давление, будет по-прежнему покупать иранский природный газ. Представленное заявление было также подтверждено главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу в сентябре этого года. В частности, турецкий дипломат отметил, что Анкара отказывается быть стороной санкционной давления, инициированного США по отношению к Тегерану и Москве.

Впрочем, при этом Чавушоглу в своем заявлении сделал маленькую ремарку, как бы давая понять, что решение Турции в вопросе санкций не является окончательным. Так, заключая свое выступление перед международной аудиторией, он добавил, что Анкара могла бы согласиться с санкциями, если бы они были инициированы ООН.

Такой двусмысленный посыл министра иностранных дел Турции был рассчитан, прежде всего, на реакцию России, Ирана и США, которые тут же поспешили смягчить растущее напряжение турецкого руководства. Это было особенно явно, когда американские мейнстримные медиа вслед за заявлениями турков начали оперативно рассыпаться в комплиментах Анкаре за освобождение пастора Эндрю Брансона, а Россия согласилась на продление сроков реализации «Идлибского проекта».

В свою очередь, Тегеран внезапно устранился от обвинений Турции в создании препятствий для иранского влияния в Сирии. Это свидетельствует о том, что за участие или неучастие Анкары в давлении на режим аятолл начался большой международный торг, в результате которого Эрдоган, вероятно, сможет получить определенные преференции в виде дипломатических и военно-политических уступок со стороны всех участников организованного торга.

Между тем, у Анкары существует несколько оснований не поддерживать санкционную кампанию. Прежде всего, турки понимают, что вследствие «убийства» иранской экономики тысячи рядовых иранцев могут ринуться на турецкую территорию в поисках заработков, что, в свою очередь, создаёт дополнительные миграционные риски, которых в Турции и без того предостаточно.

Кроме того, Анкара вряд ли может себе позволить отказаться от торговли с Ираном в то время, когда иранская продукция значительно дешевле европейских аналогов. Однако главная причина, по которой Турция не станет поддерживать санкции против режима аятолл, состоит в том, что в строительство турецко-иранской ветки нефтепровода Анкара уже потратила значительные средства, вследствие чего было бы совершенно невыгодно портить отношения со страной, которая не окупила даже и малой части потраченных инвестиций.

Последнее обстоятельство является ярким подтверждением того, что Турция крайне зависима от иранской и российской нефти и газа. Только в 2017 году Анкара импортировала из Ирана около 44% от общей величины всех турецких нефтяных запасов. Это составляет примерно одну пятую часть потребления газа в Турции. Практически то же самое касается и контактов с Россией, которую турецкая сторона рассматривает в качестве ключевого импортёра источников энергии. Поэтому, если в результате американских санкций пострадают экономики Москвы и Тегерана, то это неизбежно отразиться и на резком снижении темпов развития турецкой экономики.

Между тем, определенные препятствия для принятия антииранских санкций создаёт и продажа турецким правительством акций крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего предприятия TUPRAS, владеющей 75 процентами нефтеперерабатывающей отрасли страны. Акции этой компании были приобретены американской структурой Global Securities.

Между тем, турецким нефтеперерабатывающим заводам намного удобнее иметь дело с иранской нефтью, поскольку Тегеран географически близок к Анкаре. Однако введение антииранских санкций вынуждают администрацию корпорации TUPRAS, среди акционеров которой есть и американские компании, вести серьезные переговоры с Белым домом относительно возможности обойти санкции в отношении Ирана. Это парадоксальная ситуация в Турции, поскольку именно американские организации отныне вынуждены настаивать на смягчении санкций, американцами же введенных.

К тому же, Анкара вполне обоснованно желает получить в качестве ответа на освобождение пастора Брансона добрый жест со стороны США. И вполне ожидаемо, что турки ждут особых исключений для турецкой энергетической отрасли, продолжающей контактировать с Ираном. И если Вашингтон разочарует Турцию, то это может привести к очередному этапу напряжённости в отношениях между странами.

Таким образом, Вашингтон, стремясь реализовать санкции против Тегерана, существенно рискует. С одной стороны, своими санкциями он создаёт большие препятствия для своих же компаний, представленных в Турции, а с другой – мешает Анкаре развивать собственную экономику. В этих условиях Белый дом, скорее всего, будет вынужден подкорректировать санкционные меры давления с тем, чтобы минимизировать риски. Но это уже будет совсем другая история.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 30.10.18

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