Трамп пригрозил ЕС пошлинами при отказе увеличить закупки нефти и газа в США

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу повышенными импортными пошлинами, если объединение не нарастит закупки энергоресурсов в Соединенных Штатах. Соответствующий пост Трамп опубликовал в своих соцсетях.

«Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить свой огромный дефицит (в торговых отношениях) с США за счет значительного увеличения закупок наших нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой пошлины по полной программе!» – написал будущий глава Белого дома на своей странице в Truth Social.

Ранее Трамп в ходе предвыборной кампании обещал сократить дефицит торгового баланса США посредством введения пошлин на ввоз товаров из ЕС и заставить европейский бизнес перенести свои заводы на территорию Штатов.

Кроме того, он пообещал поднять пошлины на китайские товары и ввести 25-процентные пошлины на все товары из Канады и Мексики.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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