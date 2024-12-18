США стали непосредственными участниками конфликта на Украине – Генштаб ВС РФ

США стали непосредственными участниками конфликта на Украине после разрешения самим себе наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути США разрешили сами себе применять эти системы по территории России. ВСУ самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки, обеспечить подготовку полетных заданий для ракет», – сказал Герасимов.

Начальник Генштаба отметил, что в ответ на применение американских и британских ракет по территориям Брянской и Курской областей 21 ноября этого года российские Вооруженные Силы провели испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины.

«В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности», – подчеркнул Герасимов.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. «Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 млрд долларов, из них только на военные нужды – около 170 млрд долларов», – уточнил начальник Генштаба ВС РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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