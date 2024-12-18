российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 декабря 2024, 19:27 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москва готова рассмотреть предложения США по нормализации отношений – МИД России

Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона для возвращения отношений в нормальное русло. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, речь идет, в том числе, об инициативах по Украине.

Комментируя ожидаемое назначение Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа и его возможный визит в Москву, Рябков отметил, что пока Москва не обладает сведениями ни о его назначении, ни о намерениях нового представителя Вашингтона.

В то же время замглавы МИД России, слова которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что «любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном» будут рассмотрены.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Трамп подтвердил намерение сделать из Канады 51-й штат США / США стали непосредственными участниками конфликта на Украине – Генштаб ВС РФ / Шольц надеется заручиться поддержкой Трампа / Президент Сербии намерен обсудить с Путиным новый газовый контракт и санкции / Трамп сказал, кто стоит за переворотом в Сирии / Зеленскому нужно готовиться к «сделке»: Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным об Украине / США расширили санкционный список против России и КНДР / США поощряют эскалацию на Украине и концентрируют войска НАТО в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,