Москва готова рассмотреть предложения США по нормализации отношений – МИД России

Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона для возвращения отношений в нормальное русло. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, речь идет, в том числе, об инициативах по Украине.

Комментируя ожидаемое назначение Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа и его возможный визит в Москву, Рябков отметил, что пока Москва не обладает сведениями ни о его назначении, ни о намерениях нового представителя Вашингтона.

В то же время замглавы МИД России, слова которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что «любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном» будут рассмотрены.

Москва, Анастасия Смирнова

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