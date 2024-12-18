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Трамп подтвердил намерение сделать из Канады 51-й штат США

Фото: nbcnews.com

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым рассмотреть возможность включения Канады в состав американского государства в качестве 51-го штата.

«Почему мы субсидируем Канаду на более чем 100 000 000 долларов в год? Это не имеет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом. Они бы сэкономили огромные суммы на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея. 51-й штат!» – заявил Трамп в соцсетях.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп сделал похожее заявление в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, если Оттаве не удастся в корне изменить ситуацию с миграцией и контрабандой наркотиков.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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