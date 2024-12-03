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Трамп грозит сделать Канаду 51-м штатом США

Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Разговор между Трампом и канадским премьер-министром Джастином Трюдо состоялся на прошлой неделе в резиденции Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Американский лидер заявил, что в день своей инаугурации 20 января 2025 года введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттаве не удастся в корне изменить ситуацию с миграцией.

Кроме того, Трамп пригрозил уменьшить торговый дефицит, который, по словам политика, в настоящее время составляет порядка 100 млрд доларов.

В свою очередь Трюдо отметил, что подобные меры убьют канадскую экономику. Тогда избранный президент предложил сделать Канаду 51-м штатом, что «вызвало у премьер-министра и других нервный смех». Трамп также добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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