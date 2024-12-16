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Понедельник, 16 декабря 2024, 22:53 мск

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Трамп сказал, кто стоит за переворотом в Сирии

Фото: CNN

За военным переворотом и свержением президента Сирии Башара Асада стоит Турция. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Но никто не знает, кто стоит за другой стороной [новой властью в Сирии], а я знаю. Это Турция. Хорошо? Турция стоит за этим. Он [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] очень умный человек», – заявил Трамп, слова которого цитирует ТАСС.

Американский лидер уточнил, что «они хотели этого [свержения Асада] 1000 лет, и он получил это, а те люди, которые вошли в страну, контролируются Турцией».

Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск. В тот же день стало известно, что Асад покинул страну. Позже появилось подтверждение информации, что экс-президент арабской республики находится в Москве.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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