Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с избранным лидером США Дональдом Трампом, но при этом отметил, что пока не знает, когда произойдет такая встреча. Об этом глава российского государства сказал на итоговой пресс-конференции, отвечая вопрос американского журналиста.

«Вы сказали, что мы можем предложить, или я могу предложить, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Но, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит», – пояснил Путин.

«Я с ним (Трампом) вообще не разговаривал более четырёх лет, и я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого», – сказал президент РФ.

При этом глава государства выразил несогласие с утверждением американского журналиста, что Москва на этих переговорах будет представлена в ослабленном состоянии. Путин подчеркнул, что Россия в реальности окрепла и в экономическом и военном плане, чего нельзя сказать о противниках Москвы, и будет принимать решения без оглядки на другие стороны.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены» – пошутил Путин, добавив, что с Трампом «есть о чем поговорить».

Москва, Анастасия Смирнова

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