Президент Сербии намерен обсудить с Путиным новый газовый контракт и санкции

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос заключения нового газового контракта и планы США ввести санкции против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») с российским участием.

«Мне придется поговорить с Путиным о санкциях [в отношении] NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить», – сказал Вучич на заседании сербского правительства, передает ТАСС.

Ранее сербский лидер подчеркивал, что решение США ввести с 1 января 2025 года санкции против NIS не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским ограничениям.

Белград, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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