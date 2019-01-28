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Понедельник, 28 января 2019, 14:20 мск

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Трамп готов к новому шатдауну ради стены на границе с Мексикой

Фото: nytimes.com

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп готов еще раз допустить шатдаун – приостановку работы федерального правительства. Об этом сообщает Associated Press. Пойти на такой шаг американский лидер готов, если демократы не согласятся выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Да, я думаю, что на самом деле так оно и есть», – ответил глава аппарата Белого дома Мик Малвани на вопрос журналиста о готовности Трампа к новому шатдауну после окончания срока временного бюджета. По словам чиновника, глава США хотел бы избежать этого и не стремится объявлять спецрежим ради получения финансирования проекта возведения стены.

Как напоминает RT, ранее в ходе пресс-конференции Трамп не исключил нового шатдауна из-за невозможности достижения компромисса демократами и республиканцами в вопросе обеспечения безопасности на южной границе США.

Вашингтон, Иван Гридин

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