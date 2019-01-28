Трамп готов к новому шатдауну ради стены на границе с Мексикой

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп готов еще раз допустить шатдаун – приостановку работы федерального правительства. Об этом сообщает Associated Press. Пойти на такой шаг американский лидер готов, если демократы не согласятся выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Да, я думаю, что на самом деле так оно и есть», – ответил глава аппарата Белого дома Мик Малвани на вопрос журналиста о готовности Трампа к новому шатдауну после окончания срока временного бюджета. По словам чиновника, глава США хотел бы избежать этого и не стремится объявлять спецрежим ради получения финансирования проекта возведения стены.

Как напоминает RT, ранее в ходе пресс-конференции Трамп не исключил нового шатдауна из-за невозможности достижения компромисса демократами и республиканцами в вопросе обеспечения безопасности на южной границе США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.19

«Нарастает пассивный протест»: народ и власть в ДНР окончательно отделились друг от друга. / Социологи выяснили отношение россиян и японцев к передаче островов Японии. / План США по смене власти в Венесуэле в действии: Испания, Франция и Германия предъявили ультиматум Мадуро. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»