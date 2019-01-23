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Среда, 23 января 2019, 12:50 мск

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ФБР теряет информаторов и отменяет контртеррористические операции из-за нехватки денег

Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) жалуется на невозможность работать из-за частичной приостановки работы правительства США. Отсутствие бюджетного финансирования негативно сказывается на деятельности службы, причем в некоторых случаях нанесенный урон восстановить уже не удастся.

«Подготовка к конкретным операциям по реагированию на чрезвычайные происшествия была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это продолжается не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств. Это негативно сказывается на возможности выполнять нашу работу и защищать американский народ»,– говорится в отчете Ассоциации агентов ФБР.

В частности, сотрудники бюро сообщили, что теряют информаторов и переводчиков, которые отказываются работать без оплаты их услуг. В Ассоциации подчеркнули, что некоторые потери невозможно будет восполнить.

Кроме того, у ФБР есть проблемы с наймом сотрудников и обучением личного состава. Большая часть агентов продолжает работать без зарплаты.

Частичное прекращение работы федерального правительства (шатдаун) ввели в США в связи с тем, что администрация президента Дональда Трампа и Конгресс не смогли согласовать параметры финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Ожидается, что 24 января сенат рассмотрит и проголосует за два проекта прекращения шатдауна. Один из них предусматривает возведение стены, другой – нет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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