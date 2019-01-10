Вашингтон приостановил финансирование посольства в России

Проблемы с принятием американского бюджета отразились на финансировании сайта посольства и консульства США в России. «Внимание! В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме», – говорится в сообщении дипмиссии.

Стоит отметить, что для привлечения внимания текст был размещен на желтом фоне и теперь верхняя часть главной станицы сайта похожа на перевернутый украинский флаг. Аналогичная надпись (с соответствующим цветовым решением) появилась накануне и на сайте посольства США в Белоруссии.

Фото

Напомним, во второй половине декабря в США произошел новый раздор между демократами и республиканцам в Конгрессе – им не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. В бюджете на 2019 год на строительство стены выделили $1,3 млрд на «охрану границ», но Трамп попросил выделить на эти цели $5,7 млрд. В Конгрессе США бюджет приняли, а в сенате США – нет.

В результате был объявлен «шатдаун» – приостановка работы ряда бюджетных ведомств. Без финансирования остались примерно четверть госучреждений США, это затронуло порядка 800 тысяч из 2,1 млн госслужащих по всей стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.19

Депутаты Госдумы выбивают себе закрытый клуб в столичном ресторане. / Госдума организует прощание с экс-главой Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым. / Производство российского конкурента A320 и Boeing 737 оказалось под угрозой из-за санкций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»