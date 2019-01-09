Демократы блокировали закон о санкциях против Сирии и России

Сенаторы от Демократической партии США не стали поддерживать законопроекты администрации президента США Дональда Трампа. В итоге американский сенат не смог принять закон о санкциях против Сирии, также против тех предприятий и организаций, которые сотрудничают с режимом Башара Асада в военной сфере, сообщает Bloomberg.

Для утверждения законопроекта нужно было заручиться поддержкой 60 сенаторов, но за инициативу проголосовали за законопроект проголосовали только 56 сенаторов. Демократы в Верхней палате сорвали голосование, заявив, что не будут поддерживать никакие законопроекты, которые не направлены на прекращение частичной остановки работы правительства – шатдауна.

Законопроект предусматривал введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами. При этом агентство отмечает, что несколько сенаторов-демократов отошли от линии партии и поддержали республиканцев.

В законопроекте Россия, Сирия и Иран фактически обвиняются в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи, отмечает РИА «Новости». Одновременно документ обязывает президента США в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию оказания гуманитарной помощи населению Сирии, а министерство финансов США сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и, в случае если это так, ввести против него санкции.

Напомним, шатдаун в США длится с 22 декабря. Он возник из-за разногласий республиканцев и демократов при согласовании бюджета на следующий год, камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой. Как отмечает РБК, республиканцы требуют выделить на эти цели более $5 млрд, демократы согласны только на $1,3 млрд. Стоит отметить, что строительство ограждения на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Лидер демократов в новом составе нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси назвала стену «аморальной».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.01.19

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