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Шольц надеется заручиться поддержкой Трампа

Фото: сайт правительства ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января 2025 года, но до досрочных парламентских выборов в Германии, которые намечены на 23 февраля.

«Канцлер Германии Олаф Шольц надеется посетить Дональда Трампа после его инаугурации на пост президента США 20 января и до досрочных выборов в Германии, которые, скорее всего, состоятся 23 февраля», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение агентства DPA.

Отмечается, что в первом телефонном разговоре с Трампом после его победы на президентских выборах в США Шольц выразил желание встретиться с ним вскоре после инаугурации.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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