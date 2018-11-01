Медведев утвердил антиукраинский санкционный список

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении Украины. Текст документа размещен на сайте правительства. Из документа следует, что в санкционный список попали 68 юридических лиц и 322 физических лица. В их числе оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные предприниматели, чиновники, руководители органов исполнительной власти.

Дмитрий Медведев подписал постановление «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

Так, в перечне лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры значатся: глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, посол Украины в США Валерий Чалый, экс-премьер страны Арсений Яценюк, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Любопытным является то, что в отличие от президента Украины Петра Порошенко, в список попал его сын Алексей.

Контрмеры также затронули лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, а также радикалов-националистов Дмитрия Яроша и Олега Ляшко.

В список энергетических компаний Украины, на которые распространятся санкции, вошли «Укргаз-Энерго», «Черкассыгаз», а также владелец сети АЗС «Галнафтогаз». В список юрлиц, которых затронут специальные экономические меры РФ, попал киевский «Банк кредит Днипро».

Стоит отметить, что санкции могут быть отменены в случае, если Киев откажется от ограничений, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.18

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