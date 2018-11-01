«Как из пушки по воробьям…»: первый санкицонный «блин» России в отношении Украины получился комом

Санкции, которые ввела сегодня Москва против Украины впервые с начала кризиса в отношениях двух стран, являются «пустышкой». Российские эксперты считают постановление об ограничительных мерах в отношении для 68 юридических и 322 физических лиц, подписанное сегодня премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, запоздалым и неэффективным. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня на пресс-конференции в Москве.

Журналист и политолог Искандер Хисамов, комментируя антиукраинские санкции России, заявил, что они «не впечатляют». «Не больно им будет от этого. А хотелось бы представлять, что будут какие-то инициативные вещи, потому что что-то надо все-таки делать», – сказал он.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со своей стороны заявил, что российские власти, принимая такие ограничения против Украины, «стреляют из пушки по воробьям». «Они (санкции) не носят выборочный характер. В них («черные списки») включены довольно большое количество людей, бывших и нынешних депутатов Верховной рады Украины, бизнесменов, политиков, журналистов, экспертов», – обратил внимание политолог.

Бондаренко пояснил, что, если речь идет о представителях, запрещённых в РФ организаций, с ними в большей степени должны работать не финансовые органы мониторинга, а силовые структуры.

«С такими как, Андрей Билецкий (руководитель расистских и неонацистских организаций «Патриот Украины»), экс-лидер запрещённого в РФ «Правого сектора Дмитрий Ярош… то есть можно предполагать, что Дмитрий Ярош мог до этого указа заниматься финансовой деятельностью на территории Российской Федерации. На мой взгляд, это крайне странное предположение. Как и то, что он в принципе может этим заниматься», – отметил эксперт.

«С другой стороны, (в санкционных списках) есть представители бывшей считающейся пророссийской «Партии регионов». Не знаю, чем они так насолили России, что должны были попасть в этот список, может быть, я чего-то не знаю, конечно. А с третьей стороны, там присутствуют журналисты, но неочевидно, насколько они имели возможности финансовых операций на территории РФ», – подчеркнул Бондаренко.

По его оценке, не совсем понятно, почему в список не попали крупные украинские бизнесмены. «В то же самое время, кого там нет… В этих списках нет представителей украинского олигархата топ-3, топ-5. Там нет Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского. Там нет человека, из-за которого состоялся «Евромайдан», – Сергея Левочкина и много кого еще», – подчеркнул эксперт.

«А те же представители крупного украинского бизнеса, кто там оказался, – Константин Жеваго, Александр Ярославский, Виктор Пинчук – мне кажется, для них эти санкции не будут иметь ровно никакого эффекта», – считает Бондаренко.

Эксперт пояснил, что, даже если они занимались какого-то рода бизнесом в России, у них, вероятнее всего, для этого уже «были выстроены отельные цепочки, третьи компании, зарегистрированные на третьих лиц».

«Так что, к сожалению, первый санкицонный блин в отношении Украины получился комом, на мой взгляд», – заключил Бондаренко.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сегодня Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении Украины. Оно предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. Всего в черный список попали 68 юридических лиц и 322 физических лица. В их числе оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные предприниматели, чиновники, руководители органов исполнительной власти, глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, посол Украины в США Валерий Чалый, экс-премьер страны Арсений Яценюк, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Любопытным является то, что в отличие от президента Украины Петра Порошенко, в список попал его сын Алексей.

В список юрлиц, которых затронут специальные экономические меры РФ, попал киевский «Банк кредит Днипро», а также «Укргаз-Энерго» и «Черкассыгаз». Предполагается, что санкции могут быть отменены, если Киев откажется от ограничений, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Москва, Мария Вяткина

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