Украина обойдется без российской стеклотары: Киев расширил список санкций

Украинские власти расширили список российских товаров, запрещенных к ввозу. В этот раз под запрет попала стеклотара, формалин и оборудование для железнодорожных составов.

Члены украинского правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации». Под ограничения попали: формалин, карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическая аппаратура для устройств железнодорожной автоматики и связи, электрические проводники.

Кроме того, Киев запретил импортировать из России стеклянную тару, в частности, речь идет о стерилизационных банках для консервирования, бутылках для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянных емкостях для пищевых продуктов и напитков.

Стоит отметить, что в прошлом году российские производители стеклотары поставили на Украину своей продукции на 8 млн долларов, что почти в два раза превышает показатели 2017 года.

Первые антироссийские санкции Киев ввел в начале 2015 года. Украинские власти применили ограничения в ответ на присоединение Крыма к России. Тогда к импорту были запрещены мясо, рыба, молоко, сыр, чай, кофе, сигареты и другие товары. Несколько раз список расширялся. В декабре 2018 года действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ было продлено до 2020 года. Также под ограничения попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур – всего 294 юридических и 848 физических лиц.

В свою очередь Россия ограничила транзит товаров украинских производителей через свою территорию, а также ввела запрет на ввоз с Украины продуктов. Кроме того, под экономические ограничения попали украинские граждане и компании. В настоящее время в «черном списке» числится 567 человек и 75 юрлиц.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 10.04.19

Новоуральск, Каменск, Полевской и Екатеринбург претендуют на то, чтобы «поумнеть». / Каршеринг, модные приборы учета и умные светильники: москвичи учат свердловчан экономии. / Аукцион по земле для строительства храма-на-драме закроют от СМИ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»