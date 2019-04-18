Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов на Украину и импорт ряда украинских товаров

Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны: расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров, – сказал глава кабинета министров на заседании правительства. – Мы вынуждены защищать свои интересы и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему». С 1 июня продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

Кроме того, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.04.19

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