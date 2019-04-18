Под запретом трубы, одежда, бумага: Москва расширила эмбарго на украинские товары

На сайте правительства России опубликован расширенный список товаров, запрещенных к ввозу с Украины.

В перечень включены трубы; бумага и картон; упаковочная тара из бумаги, картона и целлюлозного полотна (ящики, коробки, мешки, пакеты); стальная эмалированная посуда; крепежные изделия, канаты, проволока, сетка; трубоукладчики, погрузчики, бульдозеры, жатки.

Кроме того, под запрет попали одежда и обувь. В частности, в «черный» список внесены костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки, шорты, майки, комбинезоны с лямками, фуфайки, свитеры, кардиганы, колготки, чулки, гольфы, носки, а также бюстгальтеры, корсеты, пояса.

Ранее сегодня глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на «очередной недружественный шаг» Киева в отношении России. Кроме того, по его словам, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Премьер напомнил, что несколько дней назад кабинет министров Украины «расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров». «Мы вынуждены защищать свои интересы и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему», – сказал Медведев.

Как сообщал «Новый День», 10 апреля украинские власти расширили список российских товаров, запрещенных к ввозу. В этот раз под запрет попала стеклотара, формалин и оборудование для железнодорожных составов.

Первые антироссийские санкции Киев ввел в начале 2015 года. Украинские власти применили ограничения в ответ на воссоединение Крыма с Россией. Тогда к импорту были запрещены мясо, рыба, молоко, сыр, чай, кофе, сигареты и другие товары. Несколько раз список расширялся. В декабре 2018 года действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ было продлено до 2020 года. Также под ограничения попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур – всего 294 юридических и 848 физических лиц.

В свою очередь Россия ограничила транзит товаров украинских производителей через свою территорию, а также ввела запрет на ввоз с Украины продуктов. Кроме того, под экономические ограничения попали украинские граждане и компании. В настоящее время в «черном списке» числится 567 человек и 75 юридических лиц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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