Украина обречена на долгие муки: в Москве рассказали об очередном просчете Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявления Киева о возможном коллапсе украинской экономики в случае прекращения поставок российской нефти. Накануне о такой ответной мере на расширение Украиной санкций против России заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

По мнению сенатора, киевский режим просчитался с введением антироссийских санкций, надеясь на отсутствие ответных ограничений.

«В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчет», – написал политик в своем твиттере. По его словам, теперь Киеву «волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко». «Резерв санкций со стороны России не исчерпан», – подчеркнул Пушков.

Сенатор пожелал Украине «попутного ветра» и исполнения давней мечты – «все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах». Пушков добавил, что если «будет коллапс» экономики Украины после запрета поставок российской нефти и нефтепродуктов, «так это выбор Киева».

Как сообщал «Новый День», премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне объявил, что Москва ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на «очередной недружественный шаг» Киева в отношении России. Кроме того, по словам Медведева, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки. Под эмбарго попали трубы, бумага, картон, одежда, обувь, а также погрузчики, бульдозеры и трубоукладчики. Напомним, что 10 апреля кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу. В этот раз под запрет попала стеклотара, формалин и оборудование для железнодорожных составов.

В украинской нефтегазовой компании «Укрнафта», комментируя ответные шаги Москвы, заявили, что запрет экспорта нефти из России может привести к коллапсу экономики страны и «подорвать национальную безопасность страны». Выходом из кризисной ситуации в Киеве видят увеличение переработки каспийской нефти.

Более того, в Верховной раде призвали Киев «ударить в ответ» на расширение ограничительных мер со стороны России. «Украинская власть должна безотлагательно и жестко реагировать! – заявил депутат Олег Ляшко. – Как минимум ввести адекватные меры: эмбарго на экспорт сырья в РФ и на импорт готовой продукции из РФ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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