Киев ввел пошлины на все российские товары и расширил торговые санкции против РФ

Украина расширила ограничительные экономические меры против России. В этот раз Киев запретил поставки некоторых видов промышленных товаров, удобрений, сельхозпродукции, транспортных средств, цемента и фанеры. Кроме того, Украина вводит специальные пошлины на все российские товары. Спецпошлины в процентах к таможенной стоимости товаров начнут действовать с 1 августа, говорится в сообщении украинского министерства экономического развития и торговли. В ведомстве уточнили, что эта мера не коснется угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтической продукции.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил на заседании правительства, что эмбарго и спецпошлины на российские товары – это зеркальные меры. По его словам, санкции будут касаться тех товаров, которые уже полностью производятся на Украине, либо могут быть заменены альтернативными поставками.

Как сообщал «Новый День», первые антироссийские санкции Киев ввел в начале 2015 года. Украинские власти применили ограничения в ответ на воссоединение Крыма с Россией. Тогда к импорту были запрещены мясо, рыба, молоко, сыр, чай, кофе, сигареты и другие товары. Несколько раз список расширялся. В декабре 2018 года действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ было продлено до 2020 года. Также под ограничения попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур – всего 294 юридических и 848 физических лиц.

В свою очередь Россия ограничила транзит товаров украинских производителей через свою территорию, а также ввела запрет на ввоз с Украины продуктов. Кроме того, под экономические ограничения попали украинские граждане и компании. В настоящее время в «черном списке» числится 567 человек и 75 юридических лиц.

10 апреля текущего года украинские власти расширили список российских товаров, запрещенных к ввозу. В этот раз под запрет попала стеклотара, формалин и оборудование для железнодорожных составов. 18 апреля глава правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о введении новых торговых ограничений в отношении Украины. Под запрет попали трубы, одежда, обувь, бумага и другие товары. Тогда же Медведев сообщил, что Москва ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на «очередной недружественный шаг» Киева в отношении России. С 1 июня продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 15.05.19

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