Посчитали – прослезились: на Украине озвучили ущерб от антироссийских санкций

Сокращение объемов торговли с Россией причинило Киеву ущерб в 13 раз больше, чем Москве. Об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По его словам, за последние 5 лет внешнеэкономический оборот с Россией сократился более чем в 3 раза. При этом экспорт упал на 400%. И это не учитывая российский газ, закупаемый Украиной в Словакии, Польше, Венгрии и других странах.

«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов, – отметил Саливон. – Только 11,5 миллиарда долларов для России – это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – 13 раз».

Напомним, в 2015 году правительство Украины закрыло зону свободной торговли с Россией в рамках СНГ и ввело запрет на ввоз в страну ряда российских товаров. С тех пор санкции неоднократно расширялись.

Россия в ответ ввела свои экономические ограничения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.05.19

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