Медведев расширил санкции в отношении Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Соответствующий документ уже подписан.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», – написал Медведев на своей странице в Twitter.

Позднее в кабмине уточнили, что санкционные списки физических и юридических лиц расширены более чем на 200 физлиц и организаций.

Как писал «Новый День», предыдущий антиукраинский санкционный список Медвдев утвердил 1 ноября. Из документа следует, что в санкционный список попали 68 юридических лиц и 322 физических лица. В их числе оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные предприниматели, чиновники, руководители органов исполнительной власти.

Дмитрий Медведев подписал постановление «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

Так, в перечне лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры значатся: глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, посол Украины в США Валерий Чалый, экс-премьер страны Арсений Яценюк, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Любопытным является то, что в отличие от президента Украины Петра Порошенко, в список попал его сын Алексей.

Контрмеры затронули и лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, а также радикалов-националистов Дмитрия Яроша и Олега Ляшко.

В список энергетических компаний Украины, на которые распространятся санкции, вошли «Укргаз-Энерго», «Черкассыгаз», а также владелец сети АЗС «Галнафтогаз». В список юрлиц, которых затронут специальные экономические меры РФ, попал киевский «Банк кредит Днипро».

Стоит отметить, что санкции могут быть отменены в случае, если Киев откажется от ограничений, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.18

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