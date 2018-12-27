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NewDayNews.ru

Четверг, 27 декабря 2018, 10:23 мск

Новости Политика

Порошенко анонсировал санкции против депутатов и заводов

Фото: zn.ua

Украина намерена ввести новые санкции в отношении России из-за «керченского инцидента» и выборов в Донбассе, объявил президент страны Петр Порошенко. Проект соответствующего решения рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Глава «Незалежной» анонсировал, что в санкционный список попадут «те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы». Кроме того, санкции введут против «значительного количества» депутатов Госдумы, в том числе от фракций «Единой России» и «ЛДПР».

Кроме того, Порошенко пообещал, что в этот список попадут предприятия, которые «тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ».

Руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов назвал заявление Порошенко «сотрясанием воздуха». «Это не более чем сотрясание воздуха со стороны Порошенко, который пытается решить не насущные проблемы страны, а проблемы своего низкого рейтинга накануне выборов», – приводит слова парламентария ТАСС.

Как писал «Новый День», ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил действие введенных в ноябре антиукраинских санкций. «Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», – написал Медведев на своей странице в Twitter.

Киев, Иван Гридин

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© 2018, РИА «Новый День»

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