Россия ввела эмбарго на ввоз украинских товаров: под запретом – алкоголь, сладости, овощи и фрукты

В России введен запрет на импорт ряда украинских товаров в ответ на санкционные ограничения со стороны Киева. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем твиттере.

Позже пресс-служба кабмина уточнила, что Россия вводит эмбарго на промышленные товары, сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из Украины.

«Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», – говорится в сообщении.

При этом запрет вводится не только на продукцию, произведенную на Украине, но и на товары, перевозимые через территорию этой страны.

Отмечается, что правительство РФ может отменить ограничения, если Украина снимет ограничения в отношении российских товаров.

В числе попавших под эмбарго товаров – пшеница, хлебобулочные и кондитерские изделия, шоколад, подсолнечное масло, рыба, икра, соки, пиво, вино, спиртовые настойки, ликеры, замороженные и консервированные овощи и фрукты, джемы, мармелады, а также щебень, обои, мебель, паровые котлы, некоторые виды турбин, тракторы, двигатели и генераторы электрические, провода, коаксиальные кабели.

По оценке Минэкономразвития РФ, импорт запрещенных сегодня к ввозу в РФ украинских товаров за 2018 году составит около $510 млн. При этом общий импорт товаров с Украины в Россию в прошлом году оценивается в $4,91 млрд.

Как сообщал РИА «Новый День», 1 ноября Медведев утвердил антиукраинский санкционный список. Под ограничительные меры тогда попали 68 юридических лиц и 322 физических лица. В их числе оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные предприниматели, чиновники, руководители органов исполнительной власти. Постановление правительства РФ предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

25 декабря глава кабмина РФ расширил саанкционный список. Всего в перечне оказались 567 человек и 75 юрлиц.

27 декабря Украина расширила список запрещенных к ввозу российских товаров, добавив в негокукурузный крахмал, глюкозу и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина. Запрет на российский импорт и пошлины Киев ввел в 2015 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.18

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