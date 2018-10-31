Медведев поставит подпись под новым пакетом антиукраинских санкций

Ответные санкции со стороны Москвы в отношении Украины могут затронуть около 360 компаний и более 50 физических лиц. Об этом информационным агентствам рассказал источник в российском правительстве. По его словам, в ближайшее время документ поступит на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву, после чего опубликован.

В российском кабмине анонсировали, что в санкционном списке будет «много интересных открытий для граждан Украины», которые увидят, что «некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

Напомним, на прошлой неделе в Калининграде российский премьер пообещал, что в санкционный список попадет много достаточно известных на Украине людей. Он также заверил, что простых украинцев это не коснется – только тех, чьи действия направлены на причинение ущерба интересам России.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, активы ряда украинских персон будут заблокированы на территории России, им запретят перевод денежных средств, которые находятся в источниках в России. Кроме того, правительство готово ввести запрет на поставки отдельных товаров, производимых на Украине.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.18

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