Киев: Санкции против российских морских портов не за горами

Украинские власти призывают Запад надавить на Россию из-за конфликта в Азовском море и нанести новый удар по экономике страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадать по задумке Киева должна портовая инфраструктура России.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал об успехах на этом поприще.

«Последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии не являются случайностью. Это результат работы украинской власти, донесения правдивой информации к нашим партнерам по антироссийской коалиции. Я искренне надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов», – цитируют Олмеляна украинские СМИ.

Напомним, Европарламент выступил с антироссийской резолюцией по Азовскому морю, призвав власти ЕС усилить санкции против России, в случае если конфликт в акватории обострится и ситуация будет развиваться не в пользу Украины

Отношения между странами в Азовском море усугубились после незаконного задержания рыболовецкого судна «Норд». На что России пришлось ответить усилением безопасности, чтобы подобные ситуации не повторились.

Принятые меры, в числе которых остановки и досмотры судов, следующих в азовские порты Украины, в Киеве считают «агрессией» России, при этом успешно пользуясь ситуацией для организации провокаций.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 29.10.18

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