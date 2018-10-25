Европарламент благословил Порошенко на любые провокации в Азовском море

Европейский парламент выступил с антироссийской резолюцией по Азовскому морю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламент призвал власти ЕС усилить санкции против России, в случае если конфликт обострится и ситуация в акватории будет развиваться не в пользу Украины.

Об этом говорится в соответствующей резолюции, утвержденной Европарламентом. Депутаты выразили свое опасение тем, что Азовское море якобы может стать «внутренним озером», а Россия будет «незаконно добывать газ и нефть» на украинской половине моря.

В то же время парламентарии осудили досмотры судов следующих в украинские порты через Азовское море, которые на законных основаниях проводят российские пограничники в целях обеспечения безопасности в акватории.

В проекте документа также говорится о возможности введения должности спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу, в зону ответственности которого войдет мониторинг за ситуацией в Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко уже выразил благодарность Европарламенту за позицию по конфликту.

Напомним, отношения между Россией и Украиной в Азовском море обострились после незаконного задержания рыболовецкого судна «Норд». На что России пришлось ответить усилением безопасности, чтобы подобные ситуации не повторились.

Критикуя действия РФ по увеличению группировки в акватории, представители Запада и ЕС не упоминают о провокационных действиях и заявлениях со стороны Украины. В то же время согласно договору между Россией и Украиной о совместном использовании Азовского моря, другие страны не могут вмешаться в ситуацию. В Киеве решили самостоятельно нарастить мощную военную и диверсионную группы вокруг крымских границ, что в ЕС расценивают как реакцию Украины на действия России.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини раскритиковала Россию за якобы милитаризацию Азовского моря и назвала Черное море – «европейским».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.10.18

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