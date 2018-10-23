В Киеве предложили направить к Крымскому мосту корабли-смертники

Киев должен решиться на масштабную провокацию в Азовском море, чтобы устроить блокаду российских портов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал депутат Верховной рады Украины Алексей Мушак, представляющий фракцию «Блок Петра Порошенко».

Мушко утверждает, что украинским властям следует пожертвовать кораблями ВМСУ: сначала подвести их к аркам Крымского моста с двух сторон, а затем спровоцировать российский флот открыть огонь, чтобы военные суда Украины были затоплены и заблокировали судоходство. По его словам, это станет ответом Москве на блокаду украинских портов, которая якобы возникла из-за досмотров российскими пограничниками судов, направляющихся в морские гавани «Незалежной».

«Будут заблокированы не только украинские, но и российские порты на Азове», – считает Мушак.

Напомним, корабли ВМСУ уже приближались к Крымскому мосту. В сентябре военные суда «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками транспортного перехода через пролив в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После чего от украинских военных последовали заявления о решимости флота Украины захватить Азовское море и «освободить Крым».

Известный крымский политик, экс-глава парламента республики и бывший народный депутат Украины Леонид Грач раскритиковал российское руководство за попустительство ВМСУ в Азовском море. Грач предположил, что уступки России приведут к новым провокациям украинских диверсантов, и жители полуострова не смогут чувствовать себя в безопасности.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 23.10.18

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